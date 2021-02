Vorläufige Geschäftszahlen untermauern die Krisenresistenz und Kostendisziplin von SBF



SBF hat am vergangenen Freitag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 vorgelegt, die beim Umsatz unter, ergebnisseitig aber auf Höhe unserer Erwartungen lagen.



Wachstumskurs in 2020 fortgesetzt: Dank der Krisenresistenz des Geschäftsmodells mit seinen beiden operativen Töchtern SBF Spezialleuchten (Umsatzbeitrag: 19,4 Mio. Euro) sowie der im Herbst erworbenen LUNUX (1,3 Mio. Euro) steigerte SBF den Umsatz in 2020 um rund 22,8% yoy auf ca. 20,7 Mio. Euro, was für H2 Erlöse leicht über H1 (10,0 Mio. Euro) impliziert. Der Jahresumsatz lag damit zwar knapp 1,1 Mio. Euro unter unserer Prognose, dies beruht im Wesentlichen aber auf Verschiebungen einzelner Aufträge von Q4 2020 in 2021. Nach 14,8% Wachstum im Vorjahr setzte das Unternehmen dennoch den Wachstumskurs fort, sodass wir auch in 2021 mit organischen Wachstumsbeiträgen rechnen.



Ergebnis auf Höhe der Erwartungen: Auf der Ergebnisebene wirkte sich ein striktes Kostenmanagement positiv aus. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA des Konzerns beträgt für das abgelaufene Geschäftsjahr in Summe rund 4,5 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung negativer Sondereffekte aus der LUNUX-Übernahme i.H.v. 0,2 Mio. Euro sowie außerordentlicher Einmalaufwendungen auf Seiten der Tochter Lunux Lighting i.H.v. 0,5 Mio. Euro lag das Konzern-EBITDA bei rund 3,8 Mio. Euro (MONe 3,9 Mio. Euro). Dementsprechend wurden unsere Erwartungen trotz der niedrigeren Umsatzbasis nur marginal verfehlt. Mit Blick auf die EBITDA-Marge (18,6%; adj. 21,7%) schloss SBF folglich besser ab (MONe: 17,7%). Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass die in 2020 noch leicht defizitäre LUNUX (adj. EBITDA -0,2 Mio. Euro) bereits im laufenden Jahr die Profitabilitätsschwelle erreicht.



Neuausrichtung der LUNUX in der Umsetzung: Die Eingliederung und Neuausrichtung der im September 2020 erworbenen LUNUX befindet sich laut Management ungeachtet kleinerer Corona-bedingter Verzögerungen in vollem Gange und soll künftig für eine höhere Diversifikation sowohl im Leistungsspektrum als auch beim Kundenstamm sorgen. Derzeit liegt der Fokus auf dem Aufbau der Vertriebsstrukturen und dem Ramp-up der Produktion, die aufgrund der Corona-Beschränkungen übergangsweise von der SBF-Tochter Hellux übernommen wird. Um den u.E. nach wie vor durch die Pandemie erschwerten Bedingungen für die weitere Integration Rechnung zu tragen, passen wir unsere Erlöserwartungen für 2021 nach unten an. In den darauffolgenden Jahren positionieren wir uns ebenfalls etwas konservativer. Langfristig sind wir dennoch weiterhin von dem Investment Case überzeugt und halten daher den mittelfristig vom Unternehmen avisierten Konzernumsatz von 50 Mio. Euro für realistisch.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 12,50 Euro