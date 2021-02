Seite 2 ► Seite 1 von 3

Beijing/Guangzhou/Shanghai (ots) -- Hohe Erwartungen an das EU-China Investitionsabkommen: VerbesserterMarktzugang für 40 Prozent der Befragten sowie die Gleichbehandlungausländischer Unternehmen auf dem chinesischen Markt für 39 Prozent derBetriebe Schlüsselthemen für CAI- Kontinuierliche Erholung des China-Geschäfts deutscher Unternehmen 77 Prozentder deutschen Unternehmen erwarten, dass sich der Markt in China deutlichpositiver entwickelt als in anderen Volkswirtschaften- China bleibt wichtiger Investitionsstandort deutscher Unternehmen:Umsatzerwartungen und Gewinnprognosen für 2021 mehrheitlich optimistisch; 96Prozent der Befragten haben keinerlei Pläne China zu verlassen; 72 Prozentplanen weitere Investitionen- Entkopplungstendenzen beschleunigen Lokalisierungstrend: Sorgen vor denRisiken steigender Kosten durch verschiedene Standardanforderungen (37Prozent) und vor einem langfristigen Geschäftsrückgang (35 Prozent); DeutscheUnternehmen in China reagieren mit zunehmender Lokalisierung von Forschung undEntwicklung (43 Prozent) sowie Beschaffung (34 Prozent) und der Anpassung vonSchlüsseltechnologien an verschiedene Standards (33 Prozent)Die Deutsche Handelskammer in China in Zusammenarbeit mit der KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft haben heute die Ergebnisse der jährlichenGeschäftsklima-Umfrage "Business Confidence Survey" vorgestellt. Die Resultatezeigen, dass deutsche Unternehmen in China derzeit in einem Umfeld agieren, dasvon Optimismus für das kommende Jahr und einem starken Bekenntnis zum Marktgeprägt ist, obwohl komplexe regulatorische Herausforderungen bestehen bleibenund der Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen zunimmt.CAI: Die Erwartungen der deutschen Wirtschaft in China sind hochDie Erwartungen an das noch zu verabschiedende EU-China Investitionsabkommen(CAI) sind hoch: Die von der Deutschen Handelskammer in China und KPMGDeutschland befragten Unternehmen gaben an, dass Marktzugang (40 Prozent) sowiedie Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer in China (39 Prozent) Schlüsselthemenfür das Abkommen seien. Die Studienergebnisse zeigen aber auch, dass es durchauspositive Bewertungen des formalen Marktzugangs gibt. So geben im Vergleich zumVorjahr weniger Unternehmen an, an dieser ersten Hürde zu scheitern (30Prozent). "Durch das CAI werden die von China bereits eingeleitetenMarktöffnungsschritte für europäische Unternehmen unumkehrbar", sagt Dr. StephanWöllenstein , Präsident der Deutschen Handelskammer in Nordchina. Deutlicherbleiben die Herausforderungen hingegen auf der indirekten Ebene. Summiert mandie regulatorischen Herausforderungen deutscher Unternehmen in China, zählen