Lineage Logistics stärkt Netzwerk branchenführender temperaturgesteuerter Kapazitäten in Europa durch ein Dutzend Transaktionen im Jahr 2020

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REIT- und Logistik-Lösungen, meldet den Abschluss von zwölf Transaktionen in Europa zum Ausbau seiner führenden weltweiten Kapazitäten. Im Verlauf der letzten zwölf Monate hat Lineage strategische Akquisitionen in vier Ländern durchgeführt, die 20 Orte in wichtigen Märkten hinsichtlich Bevölkerung und Lebensmittelproduktion umfassen. Zu den Geschäften des Unternehmens gehört zudem eine Mehrheitsbeteiligung an einem hochmodernen Unternehmen in Belgien, das sich auf die Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen spezialisiert. Alle Akquisitionen sind bereits oder werden im ersten Quartal 2021 integriert.

Zu den Unternehmen, die sich der Lineage-Gruppe anschließen, gehört Coldstar. Das Unternehmen ist die jüngste Akquisition von Lineage in der Region. Es verfügt über einen hochautomatisierten Betrieb im „goldenen Dreieck“ von Dänemark, strategisch platziert zwischen Jütland, Seeland und Deutschland. Coldstar fügt dem Netzwerk von Lineage nahezu sieben Millionen Kubikfuß und über 20.000 Paletten-Positionen an kalter Lagerkapazität hinzu, während seine über 100 qualifizierten und enthusiastischen Mitarbeiter etwa 65 Prozent des dänischen Einzelhandelsmarktes bedienen. Derzeit werden Pläne für den Ausbau des Geschäfts und des Angebots an Einzelhändler in Dänemark und über Dänemark hinaus in Erwägung gezogen.