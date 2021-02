Schuhe und Taschen der Modemarke bonprix erhalten PETA-Approved-Vegan Zertifikat (FOTO)

Hamburg (ots) - Ein internationales Modeunternehmen geht mit der Zeit. Der

Großteil des Schuh- und Taschensortiments von bonprix ist mit dem

{PETA-Approved-Vegan}-Zertifikat als tierfreundlich gekennzeichnet worden: 75

Prozent des Eigenmarkensortimentes der Schuhe und 95 Prozent der Taschen bei

bonprix wurden von PETA als vegan zertifiziert. Die Tierrechtsorganisation

begrüßt den Einsatz des Unternehmens, das sich als Teil der Otto Group bereits

1991 dazu verpflichtet hat, keinen Pelz im Angebot zu führen. Mit der jetzt

erfolgten Kennzeichnung von veganen Produkten anhand des Labels setzt bonprix

sein Engagement zum Wohl der Tiere fort.



"Mit der Zertifizierung {PETA-Approved-Vegan} macht bonprix es seinen Kundinnen

und Kunden leicht, tierfreundliche Mode zu kaufen. Die Kennzeichnung ermöglicht

es, auf einen Blick zu sehen, welche Produkte man bedenkenlos erwerben kann.

Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für eine vegane Lebensweise und

damit auch für tierleidfreie Mode. Wir gratulieren bonprix zu diesem Schritt und

fordern auch andere große Modeanbieter auf, dem Beispiel zu folgen", so Frank

Schmidt, Head of Corporate Affairs bei PETA.





Ab sofort werden vegane Schuhe und Taschen in allen 30 internationalen Märktenvon bonprix mit dem {PETA-Approved-Vegan}-Zertifikat versehen. Dies garantiertden insgesamt über 35 Millionen Kund*innen eine Produktion ohne die Verwendungvon tierischen Bestandteilen. Um dies sicherzustellen, werden die geprüftenZulieferer regelmäßig vom internen Qualitätsmanagement streng kontrolliert.Der Anteil von 75 Prozent veganen Schuhen bei den Eigenmarken soll in denkommenden Monaten auf 85 bis 90 Prozent ausgebaut werden. Anhand derAbsatzzahlen in 2020 schätzt der Modeanbieter, in diesem Jahr über 2 MillionenPaar {PETA-Approved-Vegan}-Schuhe zu verkaufen und damit auch dazu beizutragen,das Zertifikat weiter am Markt zu etablieren."Wir freuen uns, als international präsente Modemarke unsere Reichweite dafür zunutzen, gemeinsam mit PETA für das wichtige Thema vegane Mode zusensibilisieren. Auch wir stellen fest, dass ein bewusster Konsum unserenKund*innen immer wichtiger wird und möchten auf ihre Bedürfnisse eingehen. Mitdem {PETA-Approved-Vegan}-Zertifikat schaffen wir noch mehr Produkttransparenzund ein sicheres Gefühl für unsere Kund*innen, die sich für vegane Schuhe undTaschen entscheiden", kommentiert Rien Jansen, Geschäftsführer der bonprixHandelsgesellschaft und zuständig für die Bereiche Einkauf, Marketing undRetail, die Kooperation mit der internationalen Tierrechtsorganisation.Hintergrundinformationen