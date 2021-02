DE30 testet Widerstand bei 13.800 Punkten

++ Europäische Märkte erholen sich weiter ++ DE30 testet Bereich um 13.800 Punkte ++ Händler der Deutschen Bank schneiden besser ab als die Wall Street-Kollegen ++



Die europäischen Aktienmärkte notieren den zweiten Tag in Folge höher. Der deutsche Leitindex (DE30) gewinnt 1,4% und baut seinen zweitägigen Anstieg auf über 2,7% aus. Andere Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa gewinnen ebenfalls über 1%, wobei der französische CAC40 (FRA40) der Top-Performer ist und fast 2% höher gehandelt wird.

Die Wirtschaft der Eurozone schrumpfte im letzten Quartal 2020 um 0,7% im Quartalsvergleich. Die Ergebnisse fielen besser aus als erwartet, da die Medianschätzung auf 0,9% im Quartalsvergleich hindeutete. Dies war der vorläufige Bericht und die vollständige Aufschlüsselung wird am 9. März veröffentlicht.

Quelle: xStation 5

Der DE30 ist weiter auf dem Vormarsch. Der deutsche Leitindex brach heute über den SMA200 (lila Linie) aus und näherte sich der Widerstandszone bei 13.800 Punkten. Abgesehen von den früheren Kursreaktionen ist dieser Bereich auch mit einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie markiert. Ein Ausbruch darüber könnte einen erneuten Versuch einläuten und den Index zurück in Richtung Allzeithochs im Bereich von 14.100 Punkten bringen. Sollten wir einen Ausbruch über die 13.800-Punkte-Zone sehen, könnte der erste zu beachtende Widerstand bei 13.880 Punkten gefunden werden. Auf der anderen Seite könnte ein Fehlausbruch bei 13.800 Punkten einen Pullback auslösen, wobei der Bereich um die 13.700 Punkte das erste potenzielle Ziel für die Verkäufer wäre.

DE30-Mitglieder um 11:03 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

Fresenius Medical Care (FME.DE) ist heute die Aktie mit der schlechtesten Performance im deutschen Leitindex. Das Unternehmen sagte, dass es einen Gewinnrückgang im Jahr 2021 erwarte, angesichts der hohen Anzahl von Todesfällen durch die Coronavirus-Pandemie. Fresenius Medical Care ist auf die Nierendialyse spezialisiert und seine Patienten gelten als Hochrisikogruppe. Abgesehen davon werden erhöhte Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen den Gewinn belasten. Auch die Fresenius SE (FRE.DE), der rund ein Drittel von Fresenius Medical Care gehört, notiert heute schwächer.

Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen (VOW1.DE), sagte vor Managern des Unternehmens, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 einen Aufschwung der Weltwirtschaft erwarte, da die Impfprogramme greifen werden. Er sagte weiter, dass er erwarte, dass die Menschen anfangen werden, mehr Autos zu kaufen.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge hat die Deutsche Bank (DBK.DE) im letzten Quartal 2020 1,4 Mrd. Euro an Erträgen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt. Das wäre ein Anstieg von rund 20% im Vergleich zum Vorjahr - ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Top 5 US-Investmentbanken in diesem Segment in Q4 2020 im Schnitt einen Anstieg von 10% verbuchten. Die Deutsche Bank lehnte es ab, den Inhalt des Bloomberg-Berichts im Vorfeld der offiziellen Ergebnisbekanntgabe zu kommentieren.

Fresenius Medical Care (FME.DE) setzt die Talfahrt fort, da das Unternehmen sieht, dass die hohe Zahl der Covid-19-Todesfälle das Kerngeschäft negativ beeinflusst. Die Aktie testet die Tiefs im Bereich von 55,50 Euro. Quelle: xStation 5



