Ericsson-Studie beschreibt Trend zu Entmaterialisierung von Unternehmen (FOTO)

- Entmaterialisierung bedeutet für Unternehmen mehr Nachhaltigkeit und

Rentabilität. Das belegt der neue Ericsson ConsumerLab Report.

- Neue Technologien wie Extended Reality, 5G und Cloud werden zunehmend feste

Bestandteile des Arbeitsalltags.

- Die Auswirkungen der Pandemie werden das Arbeitsleben nachhaltig prägen und

verändern.



Der aktuelle Ericsson ConsumerLab Report beschäftigt sich mit der Frage, wie

Unternehmen sich nach der COVID-19-Pandemie verändern und welche Rolle die

Entmaterialisierung dabei spielt. Zwei Vorteile dieser Entwicklung sind eine

höhere Rentabilität und mehr Nachhaltigkeit.





Die Daten für diesen Report wurden im September 2020 erhoben und spiegeln damitdie Auswirkungen der Pandemie wider. Der Homeoffice-Trend wird auch in Zukunftanhalten, was zu weniger Büroflächen führt und das Pendler-Verkehrsaufkommenverringert. Im entmaterialisierten Büro spielen Cloud-Technologien einezunehmend große Rolle, um das Arbeiten von überall möglich zu machen.Arbeitnehmer werden zudem von neuen Technologien wie Extended Reality (XR),Künstlicher Intelligenz und 5G unterstützt.Im Rahmen der Studie wurden 5.059 Angestellten in 11 Ländern befragt, dieBürotätigkeiten nachgehen. Die Daten wurden online durch Umfragen erhoben unddurch die Ergebnisse von 18 qualitativen Interviews mit Experten,Wissenschaftlern und Führungskräften aus dem Bereich ICT ergänzt.Die wichtigsten Erkenntnisse des aktuellen Reports lassen sich wie folgtzusammenfassen:1. Entmaterialisierung führt zu mehr Rentabilität und Nachhaltigkeit. Sieben vonzehn der befragten Unternehmen geben an, bereits die Hälfte ihresEntmaterialisierungsziels erreicht zu haben. Fast die Hälfte der Befragtensieht Rentabilität und eine gesteigerte Produktivität als größte Vorteile,dicht gefolgt von mehr Nachhaltigkeit.2. Bis 2030 werden fast 60 Prozent der Arbeitsleistung außerhalb desFirmengeländes erbracht. Die Arbeit verlagert sich zunehmend ins Homeofficeoder an andere Orte außerhalb des Unternehmens. Arbeitgeber müssensicherstellen, dass der Zugriff auf relevante Informationen und Toolstrotzdem zu jeder Zeit gegeben ist. Da die Fahrt zum Arbeitsplatz für vielewegfällt, wird auch ein Rückgang der CO2-Emissionen erwartet, wie wir esbereits im Frühjahr 2020 während der ersten Phase der Pandemie erlebt haben.3. Die Nutzung von Extended Reality (XR) und 5G in Unternehmen wird in dennächsten zehn Jahren voraussichtlich um mehr als 50 Prozent zunehmen. Mehrals 60 Prozent der Befragten gehen davon aus, in Zukunft 5G-fähige Geräte zu