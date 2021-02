30 Jahre Nachhaltigkeit bei RAFFAUF / Berliner Modelabel feiert Jubiläum (FOTO)

Berlin (ots) - RAFFAUF hat viele Millionen Mitarbeiter*innen - und sie sind alle

Gelb-Schwarz gestreift. Mit einer Kollektion aus Bio-Baumwolle und Beschichtung

aus Bienenwachs startete Caroline Raffauf ihre Karriere als Modedesignerin für

nachhaltige Outdoor-Mode. Heute feiert ihre Marke RAFFAUF als frauengeführtes

Familienunternehmen das 30. Jubiläum.



Nachhaltigkeit ist für die Berliner Marke keine Modeerscheinung, sondern

Selbstverständlichkeit. Themen wie Klimawandel, Zero Waste und Slow Fashion

fanden in der Modebranche der 90er wenig Beachtung. Das wollte Caroline Raffauf

ändern. Sie erinnert sich an einen Schlüsselmoment: "Als ich das erste Mal eine

frisch gelieferte herkömmliche Stoffrolle auspackte, nahm mir der giftige

Gestank die Luft zum Atmen. Ich wusste sofort: Das kann ich weder der Umwelt

zumuten noch den Menschen, die meine Kleidung auf ihrer Haut tragen."

Nachhaltigkeit ohne Kompromisse im Design war von Anfang an ihre Vision.







wie vor, die Produktpalette wird Jahr für Jahr erweitert: um Jacken mit einer

Beschichtung aus Naturkautschuk, Mäntel aus recycelter Wolle und transparente

Capes aus wiederverwerteten Plastikflaschen.



RAFFAUF Firmenprofil: RAFFAUF ist eine Berliner Marke für Outdoor-Mode mit

Spezialisierung auf innovative Stoffe aus nachhaltigen Materialien.

Außergewöhnliches Design trifft auf umweltfreundliche Textilien, europäische

Lieferketten auf verantwortungsvolle Produktion - so wird Verantwortung tragbar.

Der Nachhaltigkeitsgedanke findet sich dabei auch im Design wieder: Zeitlose

Schnittführung, hochwertige Verarbeitung und individuelle Details machen RAFFAUF

Jacken und Mäntel zu langlebigen Begleitern im urbanen Alltag. Die Marke steht

für Slow Fashion - ganz nach dem Motto: BE THE CHANGE.



