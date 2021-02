FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. Im Mittagshandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2032 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2084 Dollar festgesetzt.

Die zweite Corona-Welle hat die Wirtschaft der Eurozone im Herbst stark belastet. Im vierten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent. Damit ist die starke Konjunkturerholung der Sommermonate nach dem Rekordeinbruch im Frühjahr zunächst beendet. Im Gesamtjahr schrumpfte die Wirtschaft belastet durch die Corona-Krise um 6,8 Prozent. Dies ist der stärkste Rückgang seit Bestehen der Eurozone.