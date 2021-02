Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KfW Ipex hat bei Kreditvergabe an Wirecard 'sorgfältig gearbeitet' Im Wirecard -Skandal sieht die Förderbank KfW nach internen Untersuchungen keinen Grund für Beanstandungen an der Kreditvergabe ihrer Tochter Ipex an das inzwischen insolvente Unternehmen. "Nach all dem, was wir heute wissen, hat die Ipex sorgfältig …