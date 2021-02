Frankfurt am Main (ots) -



- Fördervolumen steigt um 75 % auf 135,3 Mrd. EUR

- 50,9 Mrd. EUR für Corona-Sondermaßnahmen im In- und Ausland

- Förderung der Entwicklungs- und Schwellenländer erreicht mit 12,4 Mrd. EUR

neuen Höchststand

- Eine Million Begünstigte in Deutschland

- Förderschwerpunkte Energieeffizienz, Bildung und Digitalisierung mit hohen

Zuwächsen



Das Fördergeschäft der KfW hat im Jahr 2020 ein Volumen von 135,3 Mrd. EUR (+ 75

%) und damit einen historischen Höchstwert erreicht. Wesentliche Treiber des

starken Wachstums waren die Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen

der Corona-Pandemie im In- und Ausland, die ein Volumen von 50,9 Mrd. EUR (nach

Abzug von Storni und Verzichten auf Zusagen in Höhe von 10,8 Mrd. EUR)

erreichten, was einem Anteil am gesamten Geschäftsvolumen von 38 % entspricht.

Allein in Deutschland hat die KfW im vergangenen Jahr rund eine Million an

Krediten, Zuschüssen und anderen Finanzierungen in Höhe von 106,4 Mrd. EUR

zugesagt. Zum Wachstum des Fördervolumens in Deutschland haben auch die

Förderprogramme im Bereich Energieeffizient Bauen und Sanieren beigetragen, die

ihr Volumen im Förderbereich Wohnen um 140 % auf 26,8 Mrd. EUR steigern konnten.

Die Zusagen der KfW Capital erreichten im Jahr 2020 insgesamt 871 Mio. EUR.







12,4 Mrd. EUR sein Geschäft um 16 % steigern. Davon entfielen 11 Mrd. EUR auf

die KfW Entwicklungsbank und 1,4 Mrd. EUR auf die DEG. In der KfW

Entwicklungsbank lag der regionale Schwerpunkt mit 48 % der Zusagen (knapp 5,2

Mrd. EUR) auf Afrika und Nahost.



Das Zusagevolumen im Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung , das

Finanzierungen im Interesse der deutschen und europäischen Wirtschaft

bereitstellt, lag mit 16,6 Mrd. EUR trotz der Auswirkungen der Corona-Krise auf

den Welthandel zwar deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahres (2019: 22,1 Mrd.

EUR), konnte aber in der Größenordnung der vorherigen Jahre gehalten werden.



Die für die Fördertätigkeit der KfW maßgeblichen qualitativen Zielmarken haben

sich weiter positiv entwickelt. So lag der Anteil der Klima- und

Umweltschutzförderung ("Umweltquote") bei 33 % (>50 % nach Bereinigung um

Corona-Sondermaßnahmen), der Anteil der Mittelstandsförderung

("Mittelstandsquote") ist getrieben um die Corona-Sondermaßnahmen auf 48 %

gestiegen (2019: 40 %).



Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Dr. Günther Bräunig, sagt: "Das Jahr 2020 war

für die KfW ein ganz besonderes Jahr. Nie zuvor waren wir als Förderbank auf

diese Weise gefordert. Mit mehr als 50 Milliarden Euro hat die KfW Unternehmen,

Start-ups, Studierende und gemeinnützige Organisationen in Deutschland, aber Seite 2 ► Seite 1 von 5



