Else Nutrition ist ab Februar auch über „Thrive Market“ erhältlich Nachrichtenquelle: IRW Press | 02.02.2021, 13:03 | 41 | 0 | 0 02.02.2021, 13:03 | Thrivemarket.com ist ein Online-Markt, der seinen mehr als 500.000 Mitgliedern die meistverkauften Bio-Marken anbietet VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 2. Februar 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, gibt heute den Abschluss einer Vereinbarung mit „Thrive Market“, einem US-amerikanischen Online-Händler für Wellness- und Ernährungsprodukte sowie gesunde Lebensmittel, bekannt. Mit dieser Vereinbarung öffnet sich eine weitere wichtige Tür zum US-amerikanischen Markt für Biolebensmittel. Eltern in den Vereinigten Staaten, die nach gesünderen pflanzlichen Ernährungsalternativen für ihre Kinder suchen, werden schon bald Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder auf „Thrive Market“ (www.thrivemarket.com) bestellen können. „Wir freuen uns sehr, dass wir Thrive Market bei der weiteren Umsetzung seiner Online-Handelsstrategie als Partner zur Seite stehen können“, meint Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else Nutrition. „Thrive Market passt wunderbar zu unserer Marke. Wir vertreten beide die Auffassung, dass es wichtig ist, mehr Menschen durch einen leichteren Zugang zu Vollwertnahrung eine gesunde Lebensführung zu ermöglichen und gleichzeitig auch unserem Planeten etwas Gutes zu tun“, fügt sie hinzu. Else Nutrition wird für die Mitglieder von „Thrive Market“ ab Februar 2021 erhältlich sein. Über Thrive Market Thrive Market ist der erste sozialbewusste Online-Shop, der die weltweit meistverkauften Natur- und Bioprodukte zu Großhandelspreisen anbietet. Dem Markt ist es ein Anliegen, eine gesunde Lebensführung für jede amerikanische Familie einfach und erschwinglich zu machen. Im Katalog von Thrive Market finden sich über 6.000 gesunde Lebensmittel und Produkte der meistverkauften Marken in Premium-Qualität, die über ein Mitgliedschaftsmodell zu Großhandelspreisen erhältlich sind. Die Vorteile von Thrive Market sind auf dem Markt einzigartig und bieten dem Konsumenten einen echten Mehrwert mit einer riesigen Auswahl an glutenfreien, rohen, veganen, milchfreien, nussfreien, allergenfreien, biozertifizierten und gentechnikfreien Lebensmitteln, Paleo-Lebensmitteln, Babyprodukten ohne schädliche Inhaltsstoffe, Haushaltswaren, Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



Diesen Artikel teilen Wertpapier

Else Nutrition Holdings Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer