DEUTSCHE BANK belässt Freenet Namensaktien auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Freenet vor Zahlen von 18 auf 21 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem stabilen Umsatz und einem bereinigten operativen Ergebnis von 440 Millionen Euro./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 07:01 / GMT