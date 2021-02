Kassel (ots) - Welche Themen über die Auswirkungen der Pandemie hinaus sind für

die Finanzbranche künftig am wichtigsten? Diese Frage stellte die unabhängige

Finanzberatungsgesellschaft Plansecur ihren rund 100 Beratern. Das Ergebnis

lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig: Zwei Drittel der Experten

stufen die anhaltende Niedrigzinspolitik und ihre Folgen als größte

Herausforderung für die nächsten Jahre ein. Weitere Erkenntnisse der Umfrage

sind im "Plansecur-Report: Finanzbranche 2021" zusammengefasst.



Umwelt- und Klimaschutz halten 46 Prozent der Finanzprofis für das herausragende

Thema der Finanzbranche in naher Zukunft. Weitere 45 Prozent räumen der

Neo-Ökologie immerhin einen gewissen Stellenwert ein. "Immer mehr Anlegern ist

es wichtig, dass ihre Investitionen nicht nur ökonomisch, sondern eben auch

ökologisch durchdacht sind", erklärt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.





Weiteres laut Umfrage großes Thema ist die Digitalisierung in ihrenunterschiedlichen Ausprägungen. So halten drei Viertel der Finanzfachleutesogenannte "Silver Surfer", also gegenüber der Digitalisierung aufgeschlosseneSenioren, für eine zusehends wichtigere Zielgruppe in der Beratung. Die Hälfteder Finanzprofis ist überzeugt, dass künftig der Einsatz Künstlicher Intelligenzzur Verbesserung der Beratungsqualität beitragen kann. 54 Prozent vertreten dieAuffassung, dass neue Finanztechnologie-Firmen - FinTechs - in Zukunft anBedeutung gewinnen werden gegenüber dem klassischen Bankwesen. Bei denVertriebswegen für Finanzprodukte wird die Digitalisierung ebenfalls einestärkere Rolle spielen, sind 38 Prozent fest überzeugt. Über 80 Prozent derBefragten begrüßen, dass die Einstiegshürde für Verbraucher in einBeratungsgespräch durch die Digitalisierung niedriger wird."Die Digitalisierung bietet für Finanzberater enorme Chancen", ist JohannesSczepan überzeugt. Der Plansecur-Chef begründet: "Über Apps und Videochatskönnen Interessenten viel leichter einen Berater finden und Kontakt aufnehmen."Eine Ablösung der Finanzprofis durch Roboterberatung befürchtet derPlansecur-Geschäftsführer nicht. "Im Gegenteil sind Menschen aus Fleisch undBlut als Ansprechpartner im Dschungel der digitalen Informationsüberflutunggefragter als je zuvor", weist Johannes Sczepan auf Erfahrungen in derCorona-Krise hin, und fragt: "Finanz- und Lebensplanung hängen oft eng zusammen.Und wer will schon sein Leben auf Algorithmen aufbauen?"Über 90 Prozent der Berater werden eigenen Angaben zufolge von ihren Kundenzumindest teilweise als eine Art "Lebenslotse" verstanden. Mehr als die Hälfte(53 Prozent) führen laut Umfrage sehr persönliche Kundengespräche weit über