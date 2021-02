JEFFERIES belässt Fresenius SE auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius SE nach vorläufigen Zahlen für 2020 sowie Aussagen zum laufenden Jahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Dass das Nettoergebnis des Medizinkonzerns 2021 wegen einer Übersterblichkeit bei den Patienten der Dialysetochter FMC "mindestens stabil" bleiben solle, dürfte die Optimisten unter den Anlegern enttäuscht haben, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die eigenen Ziele für das vergangene Jahr habe Fresenius erreicht./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.