JEFFERIES belässt KONE CORPORATION auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: KONE CORPORATION

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 53,00

Kursziel alt: 45,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kone von 45,20 auf 53,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Konsenserwartungen für das organische Umsatzwachstum und das obere Ende der Umsatzzielspanne im laufenden Jahr erschienen kaum erreichbar, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz in China werde es für den finnischen Aufzughersteller bei den Preisen schwierig, und die Aktie sei zu teuer. Das neue Kursziel begründete Maidi mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 17:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 19:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.