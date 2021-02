BONN (dpa-AFX) - Neue Briefmarken der Deutschen Post haben künftig einen Matrixcode neben dem Bildmotiv, um die Briefe nachverfolgbar zu machen. "Wir setzen unseren Weg der Digitalisierung konsequent fort", sagte der zuständige Post-Vorstand Tobias Meyer am Dienstag in Bonn. Die erste derartige Marke erscheint am Donnerstag mit der Aufschrift "digitaler Wandel", ein blaues Gesicht symbolisiert das Thema künstliche Intelligenz.

Der Code wird an zwei Stellen des Sendungsweges gescannt. Dadurch kann der Verbraucher in der "Post & DHL"-App sehen, wann der Brief im Briefzentrum seiner Region ist und wann er im Briefzentrum der Region des Adressaten ankommt. Die Zustellung selbst wird nicht gescannt - ob der Brief also schon beim Empfänger angekommen ist, kann der Versender per App nicht sehen. Wer hierfür Gewissheit haben will, muss weiterhin ein teureres Einschreiben versenden.