Paracetamol-Derivat mit neuer Freisetzungsformel patentiert / Münchener Unternehmen macht den Wirkstoff-Klassiker besser durch Glykosylierung

München (ots) - Paracetamol ist eine der am weitesten verbreiteten Substanzen in

der Medizin: Das frei verkäufliche Medikament wird gegen Kopfschmerzen,

Zahnschmerzen oder Fieber angewendet. Einem Unternehmen aus München ist nun die

Synthese eines vielversprechenden Paracetamol-Derivates gelungen inklusive

Anmeldung zum Patent - mit zahlreichen möglichen Vorteilen in der

Verträglichkeit und einer programmierbaren Freisetzung im Körper. "Wir haben

diesen Wirkstoff, den es seit mehr als 100 Jahren gibt, über unseren

ursprünglich für Aromen entwickelten Prozess glykosyliert. Dabei wird das

Wirkstoffmolekül völlig neu verpackt, es könnte vom Körper leichter aufgenommen

werden und seine Wirkung zeitlich kontrollierter entfalten", sagt Heimo Adamski,

Geschäftsführer von 4GENE. Die technologische Plattform kann eine Vielzahl von

kleinen Molekülen unterschiedlichster Ausprägung - Aromen, Düfte und

pharmzeutische Wirkstoffe - durch Glykosylierung wirksamer machen und anders

freisetzen.



Einfache Verarbeitung





Die Freisetzung kann im Körper durch mikrobielle oder menschliche Glukosidasenstattfinden und könnte sowohl über den Speichel bei Einnahme der Wirkstoffe wieauch später im Darm erfolgen. "Der Wirkstoff sollte über einen Zeitraum agieren.Dieses Prinzip könnte sich positiv auf die therapeutische Breite auswirken unddiese günstig beeinflussen", sagt Heimo Adamski von 4GENE. Der Wirkstoff selberkann durch die Pharmaindustrie in der neuen Form problemlos innerhalb derbestehenden Prozesse verarbeitet werden. Medikamente, die bereits lange auf demMarkt sind, erhalten so ein zweites Leben und könnten auch für den Herstellernoch einmal umsatztreibend sein. Mit vielen bekannten Wirkstoffen sei dieserProzess durch eine Glykosylierung möglich, erklärt das Münchener Unternehmen.Ursprung in der AromaindustrieDas aus der Technischen Universität München ausgegründete Unternehmen unterzogzunächst nur Duft- und Aromastoffe der Umwandlung in einen glykosyliertenGrundstoff für die Kosmetik- und Parfümindustrie. Mit der Technologie kann eineVielzahl von Aromastoffen so aufbereitet werden, dass eine molekulare Bindungund damit eine programmierte Freisetzung möglich ist. "Nachdem die Technologieentwickelt war, wurde klar, dass nicht nur das perfekte Deodorant oder ein nocham Körper frisch duftendes Wäschestück möglich sind. Auch die Pharmaindustrieund vor allem die Patienten würden von dieser Methode profitieren", so der4GENE-Geschäftsführer. Aktuell arbeitet das Unternehmen bereits an weiterenWirkstoffen, die in der neuen Darreichungsform einen zweiten Frühling erlebenkönnen - inklusive der Möglichkeit, frische Patente auf bekannte Wirkstoffeanmelden zu können.4GENE bietet programmierbare Aromen und Wirkstoffe für die Kosmetik-,Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die Produktionsmethode bindet die Moleküle soein, dass durch Temperatur oder Enzyme eine geplante Freisetzung über einebestimmbare Zeitkurve erfolgt. Die Gründung erfolgte als Spin-Off der ProfessurBiotechnologie der Naturstoffe an der Technischen Universität München. Im Rahmender EXIST-Förderung wurde der Proof-of-Concept erbracht, aktuell beliefert dasUnternehmen bereits die Entwicklungsabteilungen führender Konzerne mitverschiedensten programmierten Aromastoffen für Anwendungen in der Kosmetik-,Lebensmittel-, Pharma- und technischen Industrie.