Berlin (ots) - Safer Internet Day: Studie zur Sicherheit im Smart Home -

Vorstellung Consumer IoT Prüfzeichen



Botnetze, DDos-Attacken oder Datendiebstahl: Die Gefahren im Internet of Things

sind vielfältig. Anlässlich des "Safer Internet Day 2021" stellen wir eine

repräsentative Umfrage zur Sicherheit im Smart Home vor. Welche vernetzten

Geräte in den Bereichen Medien und Gaming, Haustechnik und Haushalt nutzen

Verbraucher:innen aktuell? Welche Gefahren sehen sie bei der Verwendung smarter

Geräte? Und welche Rolle spielt Cybersecurity bei der Kaufentscheidung? Diese

und weitere Fragen beantwortet die Studie.



Aus Sicht des TÜV-Verbands ist ein wichtiger Schritt zu mehr IT-Sicherheit die

Prüfung und Kennzeichnung vernetzter Produkte. Daher haben die TÜV-Unternehmen

ein Smart Home Prüfzeichen entwickelt. Darüber hinaus formuliert der TÜV-Verband

politische Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Produktsicherheit in der

digitalen Welt.







Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen:



Zeit: Montag, 8. Februar 2021, 10:00 Uhr



Ihr Gesprächspartner ist:



- Dr. Dirk Stenkamp, Präsident des TÜV-Verbands und CEO TÜV NORD



