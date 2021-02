DGAP-News Havn Life Inc. schließt Kooperation mit der Firma HealthTech Connex Inc. ab, um gemeinsam klinische Studien durchzuführen (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.02.2021, 15:07 | 87 | 0 | 0 02.02.2021, 15:07 | Havn Life Inc. schließt Kooperation mit der Firma HealthTech Connex Inc. ab, um gemeinsam klinische Studien durchzuführen ^

DGAP-News: Anleger-Empfehlung / Schlagwort(e): Finanzierung/Kooperation Havn Life Inc. schließt Kooperation mit der Firma HealthTech Connex Inc. ab, um gemeinsam klinische Studien durchzuführen

02.02.2021 / 15:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Havn Life Inc. schließt Kooperation mit der Firma HealthTech Connex Inc. ab, um gemeinsam klinische Studien durchzuführen

Havn Life Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) freut sich, eine strategische Partnerschaft mit der Firma HealthTech Connex Inc., einem Marktführer auf dem Gebiet der Neurowissenschaften und Technologie, bekannt zu geben.

Sobald dem Unternehmen eine Händlerlizenz ausgestellt wurde, wird die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Havn Labs, zu einem bevorzugten Lieferpartner von HealthTech Connex und beliefert dessen Zentrum für neurologische Studien mit psychedelischen Wirkstoffen für zukünftige klinische Studien. Darüber hinaus wird HealthTech Connex Havn Lifes Sammlung von natürlich gewonnenen Wirkstoffen bei seinen anderen klinischen Studienpartnern bewerben und als ein bevorzugter Partner von Havn Life bei der Durchführung von dessen klinischen Studien auftreten. Als innovatives Unternehmen, das daran arbeitet, die Lücke zwischen der Forschung und den realen Anwendungen in der modernen Gehirnpflege zu schließen, ist HealthTech Connex seit seiner Gründung im Jahr 2013 ein Pionier auf dem Gebiet der Hirnforschung. Die in British Columbia ansässige Organisation verwendet Technologien, betreibt Kliniken und führt klinische Studien durch, um mit neurowissenschaftlichen Innovationen die Behandlung einer Vielzahl von neurologischen Erkrankungen zu optimieren. Die Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein für Havn Life und stellt für das Unternehmen die erste Vereinbarung zur Durchführung von klinischen Studien dar. Über die Verbindung zu HealthTech Connex sind Havn Lifes eigene Forscher zudem in der Lage, auf das umfassende neurowissenschaftliche und technologische Know-how von HealthTech Connex zurückzugreifen. Dr. Ryan C. N. DArcy, President und Chief Scientific Officer von HealthTech Connex, ist ein international anerkannter Führungsexperte auf dem Gebiet der innovativen Neurotechnologie und Neurowissenschaften. Dr. D'Arcy war mit der Leitung großer Gesundheitstechnologiecluster betraut, hat erfolgreich Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Gehirntechnologie auf den Markt gebracht und konnte über seine Führungsrollen im wissenschaftlichen Bereich an renommierten kanadischen Universitäten und im National Research Council of Canada mehr als 85 Millionen Dollar an Finanzmittel für wettbewerbsfähige Forschungsarbeiten und Innovationen aufbringen.

Seite 2 ► Seite 1 von 6



Diesen Artikel teilen Wertpapier

HAVN Life Sciences Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer