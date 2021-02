Bundesratsinitiative soll mehr Schutz in Corona-Krise bringen

MAINZ (dpa-AFX) - Rheinland-Pfalz will mit einer Bundesratsinitiative mehr Schutz für finanziell schwächere Bevölkerungsschichten in der Corona-Krise erreichen. "Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des verlängerten Lockdowns dürfen nicht zu einer Verstärkung von Armut und sozialer Ungleichheit führen", teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Mainz mit.

Vor allem bei Familien mit Kindern, die seit Beginn der Pandemie zusätzliche Ausgaben hätten, gebe es Handlungsbedarf. "Beispielhaft sind hier die zusätzlichen Kosten aus dem Homeschooling oder der verschärften Maskenpflicht zu nennen", sagte Dreyer. "Zugleich fallen Hilfen weg, wie kostenloses Mittagessen und andere Betreuungsangebote."