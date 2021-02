Berlin/Hamburg (ots) - Anlässlich der heute beginnenden Weltleitmesse der

Schiffstechnologie (SMM) fordert der NABU von der Branche ein klares Bekenntnis

zu effektivem Klimaschutz auf See. Die Umweltschützer kritisieren, dass der

Sektor bisher weitestgehend von gesetzlichen Vorgaben zur Treibhausgasminderung

verschont geblieben ist und auch von sich aus keinerlei erkennbare Anstrengungen

zur CO2-Reduktion unternimmt. Es sei höchste Zeit, der Schifffahrt einen

verlässlichen aber auch ambitionierten Rahmen zu geben, der den Klimazielen von

Paris nicht entgegensteht.



Leif Miller, NABU-Bundesgeschäftsführer: "Schweröl und Uralt-Technik sind keine

Antwort auf die Klimakrise. Nach wie vor fehlt es der Schifffahrt an einem

überzeugenden Fahrplan, wie sie im Jahr 2050 emissionsfrei unterwegs sein kann.

Branchentreffen wie die SMM sind ein Spiegelbild dieses Versagens. Wir müssen

den Druck offenbar deutlich erhöhen, um den Sektor endlich auf Klimaschutzkurs

zu bringen. Daher ist es richtig, dass der Gesetzgeber nun auf europäischer

Ebene Effizienzsteigerungen, die Abschaffung der Steuerbefreiung mariner

Kraftstoffe sowie eine Einbeziehung der Schifffahrt in den Emissionshandel

diskutiert. Viel zu lange hat man die Branche gewähren lassen. Nun steuern wir

auf ein riesiges Abgasproblem zu - auch, weil Zehntausende Bestandsschiffe noch

in Jahrzehnten am Markt sein werden."







Lösungen für deutliche Emissionsminderungen stehen in den Startlöchern. Aber

ohne eine Veränderung der Rahmenbedingungen werden sich die emissionsfreien

Alternativen nicht durchsetzen können. Billiges

Standards und mangelnde Kontrolle untergraben die Bemühungen in Sachen Klima-

und Umweltschutz. Die Branche scheint noch nicht verinnerlicht zu haben, dass

sie nur dann eine Zukunft hat, wenn es ihr gelingt, sich in Teilen neu zu

erfinden und dabei den Aspekt der emissionsfreien Antriebe ins Zentrum ihrer

Bemühungen zu stellen. Im Kern ist das auch eine wichtige industriepolitische

Frage für den europäischen Standort. Schmuddel-Image und Zukunftsindustrie

passen nicht zusammen. Die naheliegende Antwort lautet: grüne Schifffahrt made

in Europe."



Hintergrund:



NABU-Schifffahrtsexperte Sönke Diesener wird am Mittwoch auf der SSM unter

anderem mit Industrievertretern von MSC und dem VDMA diskutieren, wie Klima- und

Umweltschutz für die Schifffahrt vorangetrieben werden können. Kurzfristige

Lösungen werden angesichts der Klimakrise dringend gebraucht, denn auf die

Schifffahrt entfallen aktuell bereits etwa drei Prozent der globalen CO2

Emissionen, Tendenz stark steigend.



Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen (IMO) hat

sich bislang noch nicht ausreichend zu den Pariser Klimazielen bekannt, sie will

bis 2050 die Treibhausgasemissionen gegenüber 2008 gerade einmal um 50 Prozent

senken. In drei Etappen sollen kurzfristige, mittelfristige und langfristige

Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels beschlossen werden. Im Juni 2021 soll der

Effizienzstandard EEXI etwas beschlossen werden. Die Maßnahmen reduzieren den

Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 voraussichtlich aber nur um 0,8 - 1,6

Prozent - während für denselben Zeitraum ein Anstieg der Gesamtemissionen von 15

Prozent prognostiziert ist.



Aufgrund des unbefriedigenden Prozesses auf IMO-Ebene hat sich die Europäische

Union im letzten Jahr zu einem entschiedeneren Vorgehen bekannt und unter

anderem verschärfte Effizienzstandards, eine Einbeziehung in den europäischen

Emissionshandel, die Überprüfung der Energiesteuersätze für marine Kraftstoffe

sowie eine Landstrompflicht angekündigt.



Pressekontakt:



Sönke Diesener, NABU-Experte für Schifffahrt und Klimaschutz,Mobil +49

(0)173-9001782, E-Mail: Soenke.Diesener@NABU.de



NABU-Pressestelle

Julian Bethke | Britta Hennigs | Katrin Jetzlsperger | Silvia Teich

Tel. +49 (0)30.28 49 84-1538 | -1722 | -1534 | -1588

Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6347/4828263

OTS: NABU





