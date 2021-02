BAD HOMBURG - Die Corona-Pandemie macht dem Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius auch 2021 zu schaffen - und womöglich sogar einen Strich durch die Ambitionen von Unternehmenslenker Stephan Sturm. Dieser hatte sich in einem Interview mit dpa-AFX noch vor wenigen Wochen "bessere Ergebnisse" für das neue Geschäftsjahr zum Ziel gesetzt, doch nun muss der Dax -Konzern womöglich kleinere Brötchen backen. Grund ist die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) , die für 2021 einen tiefen Ergebniseinbruch für möglich hält, wie das Unternehmen am Vorabend mitteilte.

LONDON - Eine deutlich geringere Kraftstoffnachfrage hat beim britischen Ölkonzern BP im vierten Quartal auf die Bilanz gedrückt. Hinzu kamen ein schwacher Gashandel und niedrigere Raffineriemargen. Das Unternehmen konnte zwar einen Gewinn im Schlussquartal erzielen, der jedoch nur einen Bruchteil des typischen Niveaus vor der Pandemie ausmachte. Der US-Riese Chevron meldete im vierten Quartal wegen eines geringeren Bedarfs an Öl und Gas sogar überraschend einen Verlust.

Weihnachtsgeschäft beflügelt Paketdienst UPS - Pensionslasten zehren an Gewinn

ATLANTA - Ein Paketboom vor Weihnachten hat dem US-Paketdienst UPS im Corona-Jahr 2020 überraschend viel Geschäft beschert. Die Erlöse stiegen im Vergleich zu 2019 um rund 14 Prozent auf 84,6 Milliarden US-Dollar (69,9 Mrd Euro), wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitteilte. Hohe Rückstellungen für die Pensionen der Mitarbeiter und Abschreibungen im Frachtgeschäft rissen den Konzern im Schlussquartal jedoch tief in die roten Zahlen. Aufs Gesamtjahr gesehen brach der Überschuss daher um mehr als zwei Drittel auf 1,4 Milliarden Dollar ein.

Alibaba legt in Corona-Krise kräftig zu - Umsatz deutlich über Erwartungen

HUANGZHOU - Der chinesische Internet-Riese Alibaba hat im dritten Geschäftsquartal deutlich höhere Umsätze gemacht und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. So stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 37 Prozent auf 221,1 Milliarden Yuan (28,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Huangzhou mitteilte.