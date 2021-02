Berlin (ots) -



- Zwei Drittel der Befragten würden bei einer staatlichen Förderung

nachhaltig(er) anlegen

- Das gesamte Vermögen nachhaltig anlegen würden 41 Prozent der Befragten, bei

den unter 40-Jährigen sogar 52 Prozent

- Steigende Nachfrage in der Praxis: 80 Prozent der neuen Mandate bei der Quirin

Privatbank in 2020 waren nachhaltig

- Kundengelder in der nachhaltigen Vermögensverwaltung sind 2020 um 231 Prozent

auf jetzt 300 Millionen Euro gestiegen



Nachhaltigkeit wird vielen Menschen immer wichtiger - auch bei der Geldanlage.

Das zeigen zwei aktuelle Studien - und das tatsächliche Anlageverhalten der

Menschen bestätigt diese Ergebnisse. So hat die puls Marktforschung im Auftrag

der Quirin Privatbank zum einen repräsentativ 2.057 Personen mit einem Vermögen

ab 10.000 Euro und zum anderen 1.098 Kunden der Quirin Privatbank zu

nachhaltigen Geldanlagen befragt, beides im November 2020.









Corona verstärkt Wandel zu mehr NachhaltigkeitDie Studien zeigen, dass Nachhaltigkeit durch die Corona-Pandemie für fast jedenfünften Befragten noch einmal deutlich wichtiger geworden ist. Von den Kundender Quirin Privatbank geben sogar 49 Prozent an, dass sie seit dem Ausbruch derCoronakrise stärker auf Nachhaltigkeit achten, insbesondere bei der Geldanlage.Bei den Kundinnen ist diese Entwicklung mit 61 Prozent noch einmal deutlichstärker ausgeprägt als bei den männlichen Kunden (45 Prozent).Menschen sind bereit, für Nachhaltigkeit mehr zu zahlen"Nachhaltig anlegen ist kein Modethema (mehr), sondern inzwischen fest bei denMenschen verankert. Es geht schließlich darum, den nachfolgenden Generationendurch mehr Nachhaltigkeit eine bessere Welt zu hinterlassen", erklärt Dr. KonradWeßner, Geschäftsführer der puls Marktforschung. Dafür sind sie auch bereit,mehr zu zahlen. Besonders hoch ist diese Aufpreisbereitschaft bei denrepräsentativ befragten Anlegern bei Produkten des täglichen Bedarfs - imSchnitt liegt sie hier bei 8,8 Prozent, bei der nachhaltigen Geldanlage sind es4,2 Prozent."Dabei ist Letzteres gar nicht erforderlich", erklärt der Chefvolkswirt derQuirin Privatbank, Philipp Dobbert. "Nicht mehr jedenfalls. Nachhaltig anlegenmuss heute nicht teurer sein als herkömmliche Anlagen - das war in derVergangenheit oft so, lässt sich mit dem richtigen Konzept inzwischen abervermeiden."Zwei Drittel würden bei staatlicher Förderung nachhaltig anlegenGäbe es eine staatliche Förderung nachhaltiger Geldanlagen, würde das dieBereitschaft zu einer nachhaltigen Anlage bei zwei von drei Anlegern (65,6Prozent) erhöhen. Bei den unter 40-Jährigen wären es sogar 74 Prozent.