Havn Life setzt Meilenstein für die Wissenschaft - strategische Partnerschaft für klinische Studien.

Nach der Genehmigung des Lizenzhändlerantrages wird die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Havn Labs, ein bevorzugter Lieferpartner für zukünftige klinische Studien werden, die vom HealthTech Connex Center for Neurology Studies gestartet werden. Darüber hinaus wird HealthTech Connex die Bibliothek von Havn Life mit natürlich gewonnenen Verbindungen bei seinen anderen Partnern für klinische Studien bekannt machen.

Zur Erklärung: HealthTech Connex Inc. entwickelt Innovationen für die Neurowissenschaften bzw. für eine verbesserte Versorgung für eine Vielzahl von neurologischen Erkrankungen. Die Organisation, mit Sitz in British Columbia, konzentriert sich dabei auf Innovationen und Dienstleistungen für die Pflege- und Medizinbranche, um einen raschen Einfluss auf die Verbesserung der Gesundheit und die Ergebnisse der neurologischen Leistung zu haben. Auf diese Weise können Forscher auf der ganze Welt die Lücke zwischen den Fähigkeiten im Labor und den Möglichkeiten in der realen Welt schließen. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 zählt die Organisation zu den Pionieren auf dem Gebiet der Gehirnforschung.



Erste Vereinbarung zur Durchführung klinischer Studien.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für Havn Life und stellt die erste Vereinbarung zur Durchführung klinischer Studien des Unternehmens dar. Die Wissenschaftler von Havn Life können nun auch auf die Fülle an neurowissenschaftlichem und technologischem Know-how zurückgreifen, die HealthTech Connex mitbringt. Dr. Ryan C. N. D'Arcy, Präsident und Chief Scientific Officer von HealthTech Connex, ist ein etablierter internationaler Vorreiter für neurotechnologische und neurowissenschaftliche Innovationen. Dr. D'Arcy hat große Cluster von Gesundheitstechnologien geleitet, erfolgreich Produkte und Dienstleistungen der Gehirntechnologie auf den Markt gebracht und durch herausragende akademische Funktionen an Kanadas Top-Universitäten und beim National Research Council of Canada mehr als 85 Millionen US-Dollar an wettbewerbsfähiger Forschungs- und Innovationsfinanzierung gewonnen.