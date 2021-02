flatexDEGIROs beschleunigtes Wachstum resultiert in einem Rekordmonat und einer deutlich erhöhten Prognose

- Rekordstart im Januar 2021 mit mehr als 130.000 Neukunden und 11,4 Mio. Transaktionen

- Kommerzielle Guidance für 2021 deutlich angehoben

- GJ 2021e: 550.000 bis 750.000 Neukunden (bisherige Guidance: über 350.000)

- GJ 2021e: Gesamtzahl der Kunden soll auf 1,8 Mio. - 2,0 Mio. wachsen (bisherige Guidance: über 1,6 Mio.)

- GJ 2021e: Abgewickelte Transaktionen sollen auf 75 Mio. - 90 Mio. steigen (bisherige Prognose: 65 Mio. - 75 Mio.)

- Erwartetes beschleunigtes Wachstum wird sich deutlich positiv auf Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow in 2021 und den Folgejahren auswirken

Frankfurt/Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter Retail-Online-Broker, setzt ihren beeindruckende Wachstumskurs fort. Angetrieben von einer anhaltenden und sich beschleunigenden Wachstumsdynamik in seinen Kernmärkten hat flatexDEGIRO heute seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 deutlich angehoben und erwartet, seine Position als der am schnellsten wachsende Online-Broker in Europa weiter auszubauen.



Im Januar 2021 wickelte der führende europäische Online-Broker 11,4 Millionen Transaktionen ab, ein Anstieg von fast 200% im Vergleich zum Vorjahr (Januar 2020: ca. 4 Millionen Transaktionen, pro forma). In den letzten zwölf Monaten hat flatexDEGIRO damit über 82 Millionen Transaktionen (pro forma) ausgeführt. Noch stärker war der Zuwachs an Neukunden, der sich im Januar 2021 auf über 130.000 fast vervierfachte (Januar 2020: 35.000). Die gesamte Kundenbasis der Gruppe ist damit auf fast 1,4 Millionen angewachsen.