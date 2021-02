Frankfurt am Main, 02. Februar 2021

DGAP-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Monatszahlen flatexDEGIRO AG startet äußerst erfolgreich ins neue Jahr und hebt seine Prognose deutlich an 02.02.2021 / 15:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

flatexDEGIRO startet äußerst erfolgreich ins neue Jahr und hebt seine Prognose deutlich an

Basierend auf einem Rekordstart mit über 130.000 Neukunden und 11,4 Millionen abgewickelten Transaktionen im Januar, sowie einer grundlegend positiven Erwartung für den weiteren Jahresverlauf, hat das Management von flatexDEGIRO heute beschlossen, die Geschäftsprognose für 2021 deutlich anzuheben.

Das Management erwartet einen Anstieg der Kundenbasis von 1,25 Millionen Kunden (Stand 31. Dezember 2020) auf eine Spanne von 1,8 Millionen bis 2,0 Millionen bis zum Jahresende (bisherige Guidance: über 1,6 Millionen). Die Prognose für die erwartete Anzahl der abgewickelten Transaktionen wird von einer Spanne von 65 Millionen bis 75 Millionen (bisherige Prognose) auf eine Spanne von 75 Millionen bis 90 Millionen erhöht. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen 75 Millionen Transaktionen abgewickelt (pro forma).

Das erwartete beschleunigte Wachstum wird sich deutlich positiv auf Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow im Jahr 2021 und den Folgejahren auswirken.

