Ynvisible Interactive Inc. gibt die Ausübung von Optionsscheinen für einen Erlös von USD 4,4 Mio. bekannt

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSXV:YNV, OTCQB:YNVYF, FRA:1XNA) gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen seit dem 1. Dezember 2020 durch die Ausübung von 7.315.473 Optionsscheinen auf den Erwerb von Stammaktien einen Erlös von 4,4 Mio. US-Dollar erhalten hat. Die ausgeübten Optionsscheine wurden ursprünglich in Verbindung mit nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierungen ausgegeben, die von Ynvisible am 9. Januar 2019 und am 5. Juni 2019 abgeschlossen wurden und gemäß denen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von 0,60 USD für Zeiträume von drei Jahren ausgegeben wurden (die „Optionsscheine“). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind etwa 80 % der Optionsscheine ausgeübt worden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210202005787/de/