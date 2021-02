Janssen gibt die Zulassung der CAR-T-Zelltherapie Ciltacabtagene Autoleucel (Cilta-cel) zur beschleunigten Beurteilung in Europa für die Behandlung von Patienten mit stark vorbehandeltem multiplem Myelom bekannt

Cilta-cel ist eine auf BCMA gerichtete, in der Entwicklung befindliche CAR-T-Therapie für die Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem und/oder refraktärem multiplem Myelom. 2 Die CAR T-Therapie ist eine hochgradig personalisierte Technologie, bei der die eigenen T-Zellen eines Patienten so umprogrammiert werden, dass sie den Krebs angreifen und vernichten. 3

„Das multiple Myelom ist eine seltene, unheilbare Krebserkrankung und seit langem ein Schwerpunkt von Janssen“, so Sen Zhuang, M.D., Ph.D., Vice President, Clinical Research Development, Janssen Research & Development, LLC. „Wir engagieren uns umfassend für die Verbesserung der Ergebnisse für Patienten mit multiplem Myelom. Unser Ziel ist lautet, Innovationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, die derzeitigen Remissionszeiten zu verlängern und die Lebensqualität zu verbessern.“

Der Zulassungsantrag für Cilta-cel, dessen Einreichung für das erste Halbjahr 2021 geplant ist, wird durch die positiven Ergebnisse der Phase-1b/2-Studie CARTITUDE-1 unterstützt.2 Die neuesten Ergebnisse der CARTITUDE-1-Studie wurden auf der Jahrestagung 2020 der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt.2

„Wir sind begeistert, dass der potenzielle klinische Nutzen von Cilta-cel anerkannt wird, und freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit der EMA, um diese hoch innovative Behandlung den bedürftigen Patienten zugänglich zu machen“, erklärte Saskia De Haes, Vice President, EMEA Regulatory Affairs, Janssen R&D BE.

Dieser Meilenstein der beschleunigten Zulassung in Europa folgte der im Dezember 2020 angekündigten schrittweisen Einreichung der Beantragung als biopharmazeutisches Produkt (Biologics License Application, BLA) für Cilta-cel bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA).4

#ENDE#

Über CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207) ist eine laufende, offene, multizentrische Phase-1b/2-Studie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von Cilta-cel bei Erwachsenen mit rezidivierendem und/oder refraktärem multiplem Myelom evaluiert wurden. 99 Prozent der Probanden erwiesen sich als refraktär gegenüber der letzten Therapie; 88 Prozent waren gegen drei Klassen resistent, d. h. ihr Krebs sprach nicht oder nicht mehr auf ein immunmodulierendes Mittel (IMiD), einen Proteasom-Inhibitor (PI) und einen Anti-CD38-Antikörper an.2,5