Mit vier neuen Zertifikaten auf bedeutende Aktienindizes können Anleger in den nächsten Jahren von einer ausgeklügelten Anlagestruktur profitieren.

Für alle Anleger, die über einen Einstieg nachdenken, sich aber auf aktuellen Höchstkursen (noch) nicht mit der vollen Summe in den Markt stürzen wollen, hat die Société Générale ein Konzept entwickelt: SG Nachkaufzertifikate investieren zunächst nur 40 Prozent des Nominalwerts, anschließend wird bei vorab definierten Kursrückgängen von jeweils 10 Prozent maximal dreimal für je 20 Prozent des Nominalwerts nachgekauft. Fällt der Basiswert also tatsächlich an drei beliebigen Tagen unter 90, 80 und 70 Prozent des Startwerts, dann errechnet sich ein durchschnittlicher Einstandskurs von höchstens 88 Prozent. Anleger müssen sich weder um das Timing noch um die Bereitstellung des Kapitals kümmern und erhalten zudem eine attraktive Verzinsung für die mitgeführte Cash-Komponente. In der Zeichnung sind aktuell Nachkaufzertifikate auf die Indizes EuroStoxx50 (EU0009658145), den Stoxx Global Select Dividend 100 (US26063V1180), den S&P 500 (US78378X1072) sowie den MSCI Emerging Markets Index (CH0007292201), weitere Indizes sind geplant.