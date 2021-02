Preview: Anhaltend dynamische Entwicklung und positives Branchenumfeld lassen zuversichtlich auf 2021 blicken



Eine anhaltend solide Entwicklung in der Baubranche sowie die jüngst publizierten Zahlen relevanter Wettbewerber lassen darauf schließen, dass Uzin Utz auch im Jahresschlussquartal von einer hohen Nachfrage nach Bauchemikalien profitiert haben dürfte und das operative Umsatz- und Ergebniswachstum trotz eines herausfordernden Marktumfelds fortgeführt hat. Zudem untermauern der immer noch hohe Auftragsbestand sowie die angekündigten Erweiterungsinvestitionen die künftigen Erlöspotenziale des Unternehmens, welche u.E. noch nicht ausreichend im Kurs reflektiert sind.

Bereits in Q3 führten die Markterholung und Nachholeffekte zu einem soliden Umsatzzuwachs (+ 3,9% yoy) sowie dank hoher Kapazitätsauslastung und flexibler operativer Kostenstrukturen zu einem überproportionalen Ergebnisanstieg (+25,8% yoy). Nach 9M lag Uzin Utz somit bei einem Umsatzniveau von 286,5 Mio. Euro über dem bereits starken Vorjahreswert (+1,6%), bei einer gleichzeitig stabilen Profitabilität (EBIT-Marge: 9,1%). Auch für Q4 erwarten wir deutliches Ergebniswachstum (MONe: Umsatz +0,9% yoy; EBIT +17,3% yoy), was wir auf folgende Aspekte stützen.

Zunächst zeigen die jüngst vorgelegten Zahlen relevanter Wettbewerber massive Erholungstendenzen. So erwartet Sika eine überproportionale Ergebnissteigerung in H2/20, Forbo hob zuletzt die Jahresprognose sowohl für Umsatz als auch Ergebnis an. Zudem vermeldete der Bauchemiehersteller PCI die Produktion an der Kapazitätsgrenze und trotz COVID-19 das erfolgreichste Jahr in der Unternehmenshistorie. Angesichts vergleichbarer Kunden- und Nachfragestrukturen unterstellen wir diese Entwicklung ebenfalls bei Uzin Utz, zumal der Absatz einzelner Produkte dank einer Mehrkanalstrategie auch in Q4 nicht übermäßig von Standortschließungen (z.B. Baumärkte) betroffen war.



Rating: Kaufen

Kursziel: 78,00 Euro