BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD wollen über Verbesserungen für Geringverdiener, Arbeitslose und für Firmen mit Verlusten in der Corona-Krise beraten. Dazu kommt an diesem Mittwoch der Koalitionsausschuss mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und erstmals auch dem neuen CDU-Chef Armin Laschet im Berliner Kanzleramt zusammen.

Vor allem die SPD habe auf das erste Treffen dieser Art gepocht, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstg aus den Koalitionsparteien erfuhr. Sie will einen Corona-Zuschuss für Geringverdiener und Langzeitarbeitslose erreichen. Die Union will hingegen erreichen, dass Unternehmen mit Verlusten weniger Steuern zahlen müssen.