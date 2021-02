---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



AUTO1 Group legt finalen Angebotspreis auf 38,00 EUR je Aktie fest

* Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 4. Februar 2021



* 26.315.790 neue Inhaberaktien wurden platziert, um die angestrebten Bruttoerlöse in Höhe von rund 1 Mrd. EUR zu erreichen; zusätzlich wurden 15.625.000 bestehende Inhaberaktien und 6.291.118 Mehrzuteilungsaktien zugeteilt



* Zwei Cornerstone Investoren, Sequoia Capital und Lone Pine, werden jeweils Angebotsaktien mit einem Gesamtwert von 150 Mio. EUR zum Angebotspreis erwerben



* Auf Basis des Angebotspreises beläuft sich die Marktkapitalisierung auf rund 7,9 Mio. EUR



Berlin, 2. Februar 2021 - AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "AUTO1 Group"), hat den finalen Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf 38,00 EUR je Aktie, am obersten Ende der Preisspanne von 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie, festgelegt. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 4. Februar 2021 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 26.315.790 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende Stückaktien zugeteilt, um die angestrebten Bruttoerlöse in Höhe von rund 1 Mrd. EUR zu erreichen. Außerdem wurden 15.625.000 bestehende Inhaberaktien und 6.291.118 Mehrzuteilungsaktien von derzeitigen Aktionären zugeteilt.



Auf Basis des Angebotspreises beläuft sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf rund 7,9 Mrd. EUR (nach der Ausgabe weiterer neuer Aktien an bestimmte Inhaber eines Wandeldarlehens). 23,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft (nach dem Börsengang unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option) wurden im Zusammenhang mit dem Angebot platziert.