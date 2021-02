Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Radikalen Islamismus bekämpfen – „Mobile Stoffgefängnisse“ verbieten Am 1. Februar wird in mittlerweile über 140 Ländern weltweit – so zumindest gibt es der Veranstalter an – der World Hijab Day „gefeiert“. Was an einem mobilen Stoffgefängnis aber Grund zum Feiern bieten soll, das kann ich mir bei bestem Willen nicht …