BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verkauft seine neuen Aktien wie erwartet zu einem Preis am oberen Ende der Spanne. Die Aktien wurden für 38 Euro pro Stück platziert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit liegt der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen bei einer Milliarde Euro. Nach dem Börsengang, der für diesen Donnerstag vorgesehen ist, dürften sich insgesamt rund 23 Prozent des Grundkapitals im Streubesitz befinden./knd/he