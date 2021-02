PROMISE Technology tritt der Open Security & Safety Alliance (OSSA®) bei

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Anbieter von

Speicherlösungen arbeitet mit der OSSA zusammen an der Schaffung einer

gemeinsamen standardisierten Plattform für Sicherheitslösungen



PROMISE Technology (https://www.promise.com/de/) (oder "PROMISE"), ein führender

Anbieter von Speicherlösungen, freut sich, seine Führungsposition innerhalb der

Open Security & Safety Alliance (https://www.opensecurityandsafetyalliance.org/)

bekannt zu geben. Die Open Security & Safety Alliance (OSSA® oder "die

Alliance") ist eine gemeinnützige nicht börsennotierte Gesellschaft, die

gleichgesinnte Organisationen zusammenbringt, um einen Rahmen zu schaffen, der

Normen und Spezifikationen für eine gemeinsame standardisierte Plattform für

Sicherheitslösungen bietet. PROMISE Technology freut sich, der OSSA beizutreten,

um die Ziele der Alliance zur Entwicklung und Förderung weltweit

standardisierter Lösungen für Innovationen im Bereich Sicherheit voranzutreiben.





"PROMISE bringt jahrzehntelange Erfahrung in die Innovation vonHochleistungs-Speicherlösungen für die Unternehmensüberwachung mit", erklärteAlice Chang, Chief Sales Officer von PROMISE Technology. "Wir freuen uns darauf,mit der OSSA und ihren Mitgliedern der Alliance zusammenzuarbeiten, um dieFähigkeiten von Überwachungstechnologien zu erweitern, technologischeMöglichkeiten neu zu definieren und Geschäftsmöglichkeiten speziell fürCloud-Lösungen und KI-Anwendungen für die Überwachung im Jahr 2021 zuentwickeln.""Die OSSA arbeitet daran, einen offenen, gemeinsamen Rahmen für dieÜberwachungs- und Sicherheitsmärkte weiter zu ermöglichen. Deshalb ist eswichtig, Interessenvertreter aus allen Bereichen der Branche mit einer Stimme amTisch zu haben", erläuterte Johan Jubbega, Präsident der Open Security & SafetyAlliance. "PROMISE Technology ist dafür bekannt, neue Märkte zu erschließen unddie Möglichkeiten im Bereich der Datenspeicherung neu zu definieren. UnsereUnternehmensziele passen sehr gut zusammen, und wir freuen uns auf die Synergienund Erkenntnisse, die das Unternehmen in die Alliance einbringen wird unddarauf, 2021 die produktive Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und dieAusrichtung des Verbandes fortzusetzen."Informationen zu PROMISE TechnologyPROMISE Technology ist ein weltweit anerkannter Marktführer mit mehr als 30Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Speicherlösungen. PROMISE schafft innovativeLösungen, die auf die besonderen Anforderungen der Märkte für Überwachung, RichMedia, Cloud und IT zugeschnitten sind. Die erfahrenen Vertriebs- undEntwicklungsteams von PROMISE sind strategisch günstig in den Regionen Amerika,