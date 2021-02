SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ist jetzt als SAP Endorsed App über den digitalen Marktplatz SAP® App Center verfügbar

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - SUSE und SAP vertiefen ihrestrategische Partnerschaft und geben Kunden so das Vertrauen, SAP-Lösungen nochschneller und effizienter bereitstellen zu könnenSUSE®, ein weltweit führender Anbieter echter Open Source-Innovationen, gabheute bekannt, dass SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=4070458750&u=https%3A%2F%2Fstore.sap.com%2Fen%2Fproduct%2Fdisplay-0000059520_live_v1%2FSUSE%2520Linux%2520Enterprise%2520Server%2520for%2520SAP%2520applications&a=SUSE+Linux+Enterprise+Server+for+SAP+Applications) jetzt eine von SAP empfohlene SAP Endorsed App ist und ab sofortüber den digitalen Marktplatz SAP® App Center (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3054532-1&h=119479700&u=http%3A%2F%2Fwww.sapappcenter.com%2F&a=SAP%C2%AE+App+Center) verfügbar ist. SUSE Linux Enterprise Server hat sich nachweislich imEinsatz bewährt, wurde von SAP getestet und hat infolge die SAPPremium-Zertifizierung erhalten.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

"SUSE baut die langjährige Partnerschaft mit SAP weiter aus und gibt Kunden sodas Vertrauen, SAP-Lösungen schneller und effizienter einzuführen", sagt PaulDevlin, Chief Customer Officer bei SUSE. "SUSE Linux Enterprise Server for SAPApplications ist die führende Linux-Plattform für SAP HANA, SAPS/4HANA®-Lösungen und SAP NetWeaver®, zudem ist SUSE Linux Enterprise auch dasEntwicklungsbetriebssystem für SAP HANA®. Wir sind stolz darauf, dass unsereLösung die Auszeichnung als vertrauenswürdige SAP Endorsed App erhalten hat. Daswird dazu führen, dass wir unsere Kunden auf ihrer Transformationsreise hin zueinem intelligenten Unternehmen noch besser unterstützen können."Der Status als SAP Endorsed App für SUSE Linux Enterprise Server ist dasErgebnis langjähriger Partnerschaft, Innovation und der Wertschöpfung fürgemeinsame Kunden. Die intensivierte Zusammenarbeit mit SAP umfasst die Arbeitan Kubernetes-Containern im Rahmen des Projekts "Gardener", einem von SAPgeförderten Open Source-Projekt. Das Projekt adressiert die realen Anforderungenan die Verwaltung von Kubernetes-Services im Hyperscale-Bereich, unabhängig vonder Infrastruktur. "Gardener" vereint Top-Spezialisten von SUSE und SAP imBereich Container-Management, die die Entwicklung von Deployment-Tools und dieBackend-Integration für On-Premises-Kunden unterstützen."Innovationen im Rahmen des Ökosystems sind für die Vision von SAP und dieUmsetzung des intelligenten Unternehmens von entscheidender Bedeutung", sagt TomRoberts, Senior Vice President, Partner Solution Success bei SAP. "Daher freuenwir uns, dass SUSE für seinen SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications