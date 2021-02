IGP Advantag AG: Stefan Ehgartner, Vorstandsvorsitzender der IGP Ingenieur AG, erwirbt 125.000 Aktien der IGP Advantag AG

Berlin, 02.02.2021. Stefan Ehgartner, seit 5.1.2021 Vorstandsvorsitzender der IGP Ingenieur AG, hat 125.000 Aktien der IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) zum Preis von 1,21 Euro je Aktie von der Hauptaktionärin Gräf Holding GmbH erworben.

Die IGP Ingenieur AG ist eine der größten und wichtigsten Säulen im IGP Advantag Konzern. Der Baudienstleister für Projektentwicklung, Planung und Überwachung bis hin zum Facility Management konnte mit Herrn Ehgartner einen überaus erfahrenen Branchenkenner mit hervorragendem Netzwerk gewinnen.

Der Kauf des Aktienpakets durch Herrn Ehgartner bekräftig sein Bekenntnis zu einer langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der IGP Gruppe. Stefan Gräf, Vorstandsvorsitzender der IGP Advantag AG und Eigentümer der Hauptaktionärin Gräf Holding GmbH kommentiert die Beteiligung: "Wir freuen uns sehr, dass Herr Ehgartner in unserem Team ist. Wir möchten unser großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und seine Person mit dieser Transaktion untermauern und ihn natürlich auch noch enger an uns binden."

Über die IGP Advantag AG:



Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.