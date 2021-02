Bundeswehr-Team startet zu Corona-Hilfe nach Portugal

BERLIN/LISSABON (dpa-AFX) - Die Bundeswehr beginnt am Mittwoch mit Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal. Dazu fliegt die Luftwaffe vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus 26 Soldaten mit Medizingeräten nach Lissabon. Sie sollen dort helfen, Engpässe bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten zu bewältigen. Es werden auch 50 Beatmungsgeräte in das EU-Land gebracht. Das Hilfsteam wird begleitet durch den Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner. Die Männer und Frauen, darunter acht Ärzte, sollen 21 Tage in Portugal bleiben und dann in einer Rotation abgelöst werden./cn/DP/fba