Lightbits steigert den Umsatz im Jahr 2020 um mehr als das Fünffache und intensiviert Innovationstätigkeit durch technologische Weiterentwicklungen und Patente

Lightbits Labs ist ein führender Anbieter im Bereich Software-Defined-Storage per NVMe/TCP (NVMe over TCP), der Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz um mehr als 500 Prozent steigern, was auf einen deutlichen Zuwachs der Kunden aus den Bereichen IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service), Finanzdienstleistungen und Videospiele zurückgeführt werden kann.

Das Umsatzwachstum wurde zum Teil durch die intensiven Partnerschaften des Unternehmens angekurbelt, die im September um Intel erweitert wurden und auch neue Finanzmittel von Intel Capital einspielten. Die Partnerschaft soll die Entwicklung von disaggregierten Speicherlösungen voranbringen, um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich Betreibern moderner Rechenzentren stellen. Die Betreiber sind bestrebt, die Storage-Effizienz und die Kapazitätsauslastung zu optimieren, möchten dabei jedoch gleichzeitig die Kompatibilität mit der vorhandenen Infrastruktur bewahren, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit und der Einfachheit einzugehen. Diese strategische Partnerschaft umfasst die gemeinsame technische Entwicklung, die Zusammenarbeit bei der Markteinführung sowie die finanzielle Beteiligung.