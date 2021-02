Tagesausblick für 03.02.: DAX gelingt Ausbruch aus Abwärtstrend. Airbus und MTU gefragt!

Die Aktienmärkte setzten den Aufwärtstrend von gestern heute fort. Gute Unternehmensnachrichten und eine starke Wall Street gaben DAX® & Co. Aufwind. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 1,6 Prozent auf 13.830 Punkte. Nebenwerte und „Grüne Aktien“ standen jedoch ebenfalls hoch im Kurs, wie sich am Solactive® Deutscher Maschinenbau Index und der Global Green Technologies Index zeigten.

Den vierten Tag in Folge legten die Renditen 10jähriger Bundesanleihen nun zu und stiegen dabei auf Minus 0,485 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere überquerte heute die Marke von 1,1 Prozent. „Wie gewonnen, so zerronnen“ hieß es bei Silber. Nach dem gestrigen Anstieg, gab die Notierung heute die Gewinne wieder ab. Öl gelang derweil der Ausbruch nach oben. Mit 57,80 US-Dollar pro Barrel stößt der Kurs von Brent Crude Oil nun an das Hoch vom Februar 2020. Unternehmen im Fokus Airbus-Aktie hob nach positiven Analystenkommentaren und einem Großauftrag ab. Von dem Aufwind partizipierte auch die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie von CureVac präsentierte sich heute nach der Kapitalerhöhung freundlich. Siemens Energy meldete zwar gute Zahlen für 2020. Dennoch stagnierte das Papier heute. ThyssenKrupp war im Vorfeld der Hauptversammlung heute erneut gefragt und nahm Kurs auf die 10 Euromarke VW denkt aktuell über den Direktbezug von Chips nach. Das kam bei Investoren heute gut an. Die Autoaktie legte heute rund 3,8 Prozent zu. Wacker Chemie profitierte den jüngsten Zahlen zufolge vom Solarboom und dem starken Baugeschäft. Die Aktie verbesserte sich heute um knapp drei Prozent. Auf der Verliererseite war heute erneut die Gesundheitsaktien Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC). FMC rechnet 2021 mit einem deutlichen Ergebnisrückgang. Morgen legen aus Europa unter anderem GlaxoSmithKline, Santander, Siemens und Spotify (finale) Zahlen vor. Aus den USA berichten unter anderem Abbvie, eBay und PayPal zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Wichtige Termine China – Caixin PMI Services für Januar

Deutschland – Markit Services Einkaufsmanagerindex Deutschland, Januar

Europa – Markit Services Einkaufsmanagerindex Euro-Zone, Januar

Europa – Verbraucherpreise, Januar

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.900/14.000 Punkte Unterstützungsmarken: 13.400/13.530/13.600/13.720 Punkte Der DAX® ist heute aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen und setzte sich im Tagesverlauf oberhalb von 13.800 Punkten fest. Die nächsten Hürden liegen bei 13.900 und 14.000 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index bei 13.720 Punkten eine Unterstützung. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 04.12.2021– 02.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.02.2014– 02.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 6,62 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 5,11 12.800 15.800 20.05.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.02.2021; 17:41 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier . NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

