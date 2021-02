GameStop & Co: Nebenschauplatz oder Signal für etwas Schlimmeres?

Es gibt selten Momente für einen Investor, in dem die nächsten 12 Monate besser vorhersehbar sind als jetzt. Impfstoffe sind da, die Unterstützung der Regierung hält an, und die Erholung ist in Sicht. Sie mag etwas länger dauern, weil die Impfstofflogistik oder die Arbeitsmärkte gestört sind, aber die wirtschaftliche Entwicklung ist auf dem Weg.

Aber was ist mit diesen nagenden Gedanken, wenn Sie über GameStop, Daytrader und einen wütenden Chatroom lesen, der wilde Schwankungen der Aktien- und Optionspreise anheizt? Ist es eine Ablenkung, die für die globale Erholung so bedeutsam ist wie der Schatten von Punxsutawney Phil am Dienstag? Oder ist es ein Kanarienvogel in der Kohlenmine als Zeichen dafür, dass etwas ernsthaft falsch läuft in den globalen Märkten, die mit so viel Liquidität überschwemmt sind, dass die Leitungen zu Platzen drohen?