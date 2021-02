Mirova startet fünften Energiewende Fonds

Wie seine Vorgänger konzentriert sich der neue Fonds vor allem auf bewährte Technologien, wie z.B. Onshore-Windparks, Solarenergie, Wasserkraft oder Biogas. Aus Gründen der Diversifikation kann er ebenfalls in sich entwickelnde robuste Technologien, wie z.B. Offshore-Windparks investieren. Der Fonds wird zudem in den kohlenstoffarmen Mobilitätssektor investieren, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und das Aufkommen von Wasserstoff zu unterstützen.

Die Investments können bereits in einer sehr frühen Phase eines Projekts erfolgen. Die entsprechende Aussrichtung auf innovative “Greenfield”- Projekte ist eines der besonderen Kennzeichen des Fonds. Eine wichtige Weiterentwicklung des MET5 besteht darin, dass das Team in der Lage sein wird, auch außerhalb Europas zu investieren. Die geografische Diversifizierung wird bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens ausmachen und auf Projekte abzielen, die sich in OECD-Mitgliedsländern befinden. Der Fonds kann daher in Asien investieren, insbesondere um die mit europäischen Entwicklern in dieser Region etablierten Partnerschaften zu erweitern.