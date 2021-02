PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit Schwung hat sich am Dienstag die Erholung an den wichtigsten Börsen Europas fortgesetzt. Die Kursturbulenzen, ausgelöst vom Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und Privatanlegern, ließen weiter nach.

Im Ringen um ein weiteres US-Konjunkturpaket hieß es zudem, ein Treffen zwischen dem neuen demokratischen Präsidenten Joe Biden und republikanischen Senatoren sei "sehr produktiv" verlaufen. Obwohl es keinen Durchbruch gab, werteten Anleger dies dennoch positiv. Am Nachmittag kamen schließlich positive Impulse durch einen sehr freundlichen Börsenauftakt in den USA in die Märkte.