ROUNDUP Silberpreis gibt nach Achtjahreshoch kräftig nach Der Silberpreis hat seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt und ist am Dienstag deutlich gesunken. Am frühen Abend kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls 26,80 US-Dollar und damit rund sieben Prozent weniger als am …