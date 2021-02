Politik Eil +++ Nawalny muss mehrere Jahre ins Gefängnis Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 02.02.2021, 18:35 | 76 | 0 | 0 02.02.2021, 18:35 | Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny muss mehrere Jahre in Haft. Das entschied ein Gericht in Moskau am Dienstag.



Demnach wurde eine frühere Bewährungs- in eine echte Haftstrafe umgewandelt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer