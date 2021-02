Eaton Vance Studie: Wie sich Demokratie auf Wirtschaftspolitik und Anlageergebnisse auswirkt

Bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist in allen Ländern eine Korrelation zwischen demokratischer und wirtschaftlicher Freiheit erkennbar. In dem Zeitraum von 2000 bis 2017 ist der Einfluss der Demokratie hingegen uneinheitlich: In Ländern mit wenig wirtschaftlicher Freiheit wirkt sie nach wie vor positiv. In Ländern mit einem hohen Maß an wirtschaftlicher Freiheit spielt Demokratie jedoch entweder keine oder sogar eine konträre Rolle, etwa indem sie eine antiliberale Wirtschaftspolitik begünstigt.