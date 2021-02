Licht am Ende des COVID-19-Tunnels

2020 war ein Jahr, das viele von uns gerne hinter sich lassen. Die COVID-19-Pandemie forderte bis jetzt fast zwei Millionen Menschenleben weltweit und veranlasste die Regierungen zur Auferlegung von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen. Dies löste wiederum eine Wirtschaftskrise und Chaos an den Finanzmärkten aus, die zu dem Tribut an Menschenleben noch hinzukamen. Die Weltwirtschaft erlebte 2020 eine Achterbahnfahrt, da die Pandemie die Wirtschaft in die schwerste Rezession der Nachkriegszeit stürzte. Zum Glück warteten die Regierungen und Zentralbanken weltweit mit beispiellosen politischen Initiativen auf, die in Lichtgeschwindigkeit umgesetzt wurden und für eine gewisse Erleichterung und eine deutlicher als erwartete Konjunkturerholung sorgten.

Die COVID-19-bedingte weltweite Rezession unterschied sich von den vergangenen Rezessionen, bei denen der Dienstleistungssektor geringere Rückgänge als der Fertigungssektor verzeichnete. Bei der aktuellen Krise wurde der Dienstleistungssektor aufgrund der Gesundheitsschutzmaßnahmen und der individuellen Verhaltensänderungen, die erforderlich waren, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, am stärksten in Mitleidenschaft gezogen. Ohne die umfangreichen, schnellen und beispiellosen politischen Initiativen, die die Reallöhne der privaten Haushalte sicherten, die Cashflows der Unternehmen schützten und die Kreditversorgung sicherstellten, wäre die weltweite Erholung viel schwächer ausgefallen. Die Zentralbanken und Regierungen sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern leisteten geldpolitische Unterstützung in Höhe von rund 28 Bio. USD bzw. 33% des weltweiten BIP in Form von geld- und fiskalpolitischen Konjunkturprogrammen, davon 10 Bio. USD in den USA bzw. 48% des US-BIP1. Dem Internationalen Währungsfonds zufolge verhinderten all diese Maßnahmen, dass die Pandemie und der daraus resultierende wirtschaftliche Einbruch zu einer länger anhaltenden Finanzkrise und einer Wiederholung der früheren globalen Krise führten.

LICHTBLICK IMPFUNG