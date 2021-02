^ DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Dividende/Aktienrückkauf freenet AG: freenet Group kündigt weiteres Aktienrückkaufprogramm an und schlägt Gesamtausschüttung von 1,65 Euro je Aktie vor

freenet AG: freenet Group kündigt weiteres Aktienrückkaufprogramm an und schlägt Gesamtausschüttung von 1,65 Euro je Aktie vor

freenet Group kündigt weiteres Aktienrückkaufprogramm an und schlägt Gesamtausschüttung von 1,65 Euro je Aktie vor



- Aktienrückkaufprogramm 2021 in Höhe von bis zu 135 Mio. EUR beschlossen

- Sonderdividende von 0,15 EUR je Aktie



- Dividende von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020

- Kontinuität im Vorstand



Büdelsdorf, 02. Februar 2021 - Der Vorstand der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm (Aktienrückkaufprogramm 2021) aufzulegen. Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sollen bis zu 9,75 Mio. Aktien der Gesellschaft (das entspricht ca. 7,61% des Grundkapitals von 128.061.016 EUR) über die Börse zurückgekauft werden. Das Volumen des Aktienrückkaufprogramms beträgt insgesamt bis zu 135 Mio. EUR, soll am 25. Februar 2021 beginnen und wird längstens bis zum 31. Dezember 2021 laufen.

Damit macht die freenet AG von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2020 erteilten Ermächtigung Gebrauch, wonach bis zum 26. Mai 2025 Aktien im Umfang von bis zu 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bzw., falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Von der Ermächtigung wurde in der Zeit vom 1. September bis zum 28. Dezember 2020 Gebrauch gemacht und 2.956.232 freenet-Aktien (rd. 2,31% des Grundkapitals) zurück erworben (Aktienrückkaufprogramm 2020).

Die freenet Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung am 27. Mai 2020 mit deutlicher Mehrheit (94,74 Prozent) für eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 (zahlbar in 2020) gestimmt. Aufgrund der Beschlussfassung der Hauptversammlung wurden 1,61 Euro je Aktie (ca. 206 Mio. Euro) der vormals ankündigten 1,65 Euro je Aktie (ca. 211 Mio. Euro) einbehalten. Ausschlaggebend waren die noch nicht absehbaren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf den Finanzsektor und der damit möglicherweise herausfordernden Refinanzierung von zwei innerhalb von 12 Monaten fälligen Schuldscheindarlehen in Höhe von rund 700 Millionen Euro.