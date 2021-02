Beim Börsengang der Auto1 Group werden die Aktien zu je 38,00 Euro angeboten. Die Preisspanne lag zuvor bei 32,00 Euro bis 38,00 Euro. Das deutet ein starkes Interesse von Investoren an. Die Erstnotiz soll am 4. Februar im regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt erfolgen.Beim IPO gehen fast 26,32 Millionen neue Aktien an Investoren. Somit fließen brutto etwa 1,0 Milliarden Euro in die Kasse der Berliner. Das war zuvor ...