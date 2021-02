TPG beteiligt sich mehrheitlich an People 2.0

TPG Growth, die Plattform für das mittlere Marktsegment und Wachstumskapital des Unternehmens für alternative Anlagen TPG, gab heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an P20 Global Holdings Inc. („People 2.0“), dem führenden Spezialanbieter von ausgelagerten weltweiten Employer of Record („EOR“) und Agent of Record („AOR“) Services für Marktanbieter im Talentbereich bekannt. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist People 2.0 ein führender weltweiter Enabler von Arbeitskräftemobilität und bietet im Talentbereich tätigen Marktanbietern eine EOR/AOR-Plattform, die eine bedarfsorientierte Beschäftigung von Arbeitskräften an jedem Ort und über jeden gewünschten Zeitraum mit einem weltweiten Rahmenvertrag unterstützt. Als EOR-/AOR-Anbieter übernimmt People 2.0 eine Vielzahl von Aufgaben, darunter das Onboarding von Arbeitnehmern, das Risikomanagement im Personalwesen, die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Durchführung der Gehaltsabrechnung und die Verwaltung des Sozialversicherungsschutzes. Die EOR von People 2.0 sind Dienstleistungen rund um den Einsatz von Mitarbeitern, während es sich bei AOR um Dienstleistungen für den Einsatz von unabhängigen Auftragnehmern handelt.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit TPG Growth in dieser wichtigen Entwicklungsphase von People 2.0“, sagte Erik Vonk, Executive Chairman von People 2.0. „Auf dem Weg in unser zwanzigstes Geschäftsjahr wird die dynamische und weltweite Betriebs- und Kapitalmarktexpertise von TPG es uns ermöglichen, umfangreiche organische Wachstumsinitiativen in Bereichen wie flexiblen Arbeitsregelungen und grenzüberschreitenden Einstellungen sowie weiteren strategischen Übernahmen zu verfolgen. Unsere Mitarbeiter, Kunden und die Arbeitnehmer auf unserer Plattform werden von der fundierten Erfahrung und dem breiten Leistungsspektrum von TPG im Bereich der Talent- und Personaldienstleistungen profitieren.“

„Als einziger weltweit operierender spezialisierter EOR- und AOR-Anbieter ist People 2.0 der bevorzugte Anbieter für Vermittler von Personal und Lohnarbeit, die eine geografisch übergreifende Lösung aus einer Hand wünschen“, sagt Ransom Langford, Partner bei TPG. „Die Nachfrage nach hochwertigem, wertschöpfendem Outsourcing - insbesondere im Bereich der Personaldienstleistungen – beschleunigt sich aufgrund der Zunahme flexibler, mobiler Arbeitskräfte und der Nachfrage nach ausgelagerten Personaldienstleistungen für die Verwaltung dieser Belegschaft. Nach dem Abschluss von sieben äußerst strategischen, weltweiten Übernahmen in den letzten vier Jahren und der aktuellen Beteiligung von TPG Growth ist People 2.0 einzigartig aufgestellt, um diese Marktchance zu nutzen.“